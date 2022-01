Ritorna Pellegrini ma si fermano El Sha e Mayoral

Oggi tampone per lo spagnolo: Mourinho si prepara alla sfida contro il Milan di Pioli

In attesa che il giocatore non vaccinato si convinca, si legge su La Gazzetta dello Sport in vista della sfida al Milan di giovedì Mourinho ritrova capitan Lorenzo Pellegrini, che ha superato il problema muscolare alla coscia destra. Sarà invece indisponibile un ex storico dei rossoneri come Stephan El Shaarawy. Sul fronte Covid, c’è da segnalare che è entrato in quarantena Borja Mayoral per essere venuto a contatto con un positivo: oggi l’esito di un nuovo tampone dovrebbe ufficializzare le sue condizioni di salute.