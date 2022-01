Pellegrini e Abraham disponibili per il Milan

I due ieri hanno svolto tutto il lavoro con il gruppo. Out Mayoral per scopo precauzionale perché ha avuto un contatto un positivo

La doppia buona notizia nel primo allenamento dell’anno è arrivata da Pellegrini e Abraham, che hanno svolto tutto il lavoro con il gruppo. Il capitano – 18 partite e 8 in stagione tra campionato e Conference League – torna quindi a disposizione per la gara del 6 gennaio contro il Milan, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Sospiro di sollievo, invece, per l’attaccante inglese che nell’ultima gara prima della sosta, all’Olimpico contro la Sampdoria, era stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla caviglia. Dopo le positività al Covid di un calciatore e di un membro dello staff riscontrare nei giorni scorsi, ieri a Trigoria non si è allenamento nemmeno Mayoral. Lo spagnolo, che ha trascorso le vacanze a Dubai, ha avuto un contatto un positivo ed è stato fermato a scopo precauzionale.