La Juventus prepara le sfide a Napoli e Roma: Dybala si allena in gruppo

I bianconeri si sono allenati in vista delle prime partite del 2022. Solamente due calciatori non hanno preso parte all'alenamento odierno

La Juventus è tornata a lavoro per preparare le prime delicate sfide del 2022 contro Napoli e Roma. Doppia seduta di allenamento per gli uomini di Allegri: prima sessione dedicata alla fase difensiva con partiella finale, mentre la seconda incentrata su un lavoro di forza. La società bianconera rende noto che Paulo Dybala ha svolto l'intero allenamento con il gruppo mentre Kaio Jorge e l'ex Luca Pellegrini, non si sono allenati per una sindrome influenzale.