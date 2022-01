Mercato Roma, un nome nuovo per il centrocampo: Ndombele del Tottenham

In Inghilterra scrivono che Mourinho ha messo gli occhi sul giocatore degli Spurs

Arriva l'interesse di Jose Mourinho su Tanguy Ndombele dal Tottenham, come ha riportato ieri pomeriggio, Soccer Saturday, programma inglese di Sky. Il centrocampista francese sembra avere delle buone capacità ma nonostante questo Ndombele non è mai stato così utilizzato dagli Spurs. L'arrivo di Antonio Conte in Premier League non ha infatti aiutato il 25enne che non è stato schierato in campo neanche nelle ultime due partite, totalizzando in questa stagione soltanto 5 presenze e 174' minuti tra il campionato inglese e coppe. L'esperto di Sky e gli stessi fan degli Spurs pensano quindi che Ndombele sia prossimo alla partenza e che se ne potrebbe andare proprio durante questa finestra invernale: si pensa quindi possibile un suo arrivo a Roma per unirsi alla squadra di Mourinho, ma il profilo interessa anche alla Juventus di Allegri.