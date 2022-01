Roma-Juve, Chiesa torna ad allenarsi in gruppo: ci sarà contro Mourinho

I bianconeri si sono ritrovati ieri al Training Center per preparare la sfida del 6 gennaio contro il Napoli

Dopo la questione capienza stadi, si torna a parlare di Roma-Juventus in programma domenica alle ore 18:30 all'Olimpico. Il 2022 si è aperto con la prima seduta di gruppo per i ragazzi allenati da Massimiliano Allegri e il tecnico livornese ha potuto gioire sin da subito: dopo l’assenza per tutto il mese di dicembre, Federico Chiesa è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni ed è pronto a tornare in campo sin dal big match dell’Epifania contro il Napoli di Luciano Spalletti. Il campione Azzurro ha recuperato dalla lesione del bicipite femorale della coscia sinistra rimediata, contro l’Atalanta e quindi non solo ci sarà contro i partenopei ma non è in dubbio neppure la sua presenza contro la Roma, da valutare invece Giorgio Chiellini, risultato di recente positivo al Covid19.