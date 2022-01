Roma, Mayoral positivo al Covid: è il secondo dopo la sosta

Salgono a due i contagiati in casa Roma. Oggi è arrivata l'ufficialità della positività di Mayoral dopo il contatto con un positivo nei giorni scorsi

Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha reso nota la positività di un altro calciatore all'interno del gruppo squadra, ovvero Borja Mayoral. L'attaccante è in isolamento domiciliare dal 31 dicembre scorso e se dovesse rimanere asintomatico, il prossimo 6 gennaio potrà sottoporsi ad un nuovo tampone. In caso di risultato negativo, lo spagnolo potrà prendere parte alla trasferta di San Siro contro il Milan. Lo stesso destino vale anche per l'altro positivo in casa Roma di cui però non è stato divulgato il nome per motivi di privacy.