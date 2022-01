Calciomercato Roma, per Calafiori e Felix cessioni bloccate

I 2 giovani prodotti del settore giovanile, rimarranno in giallorosso almeno fino a giugno

La fumata bianca tra Roma e Cagliari per Riccardo Calafiori non arriva. La trattativa è attualmente bloccata e il terzino potrebbe non essere ceduto. L'accordo prevedeva il prestito secco fino a giugno, ma la società vuole tenerselo stretto. Le novità sul futuro del giovane difensore si conosceranno nei prossimi giorni, ma intanto Calafiori si sta allenando con la massima professionalità a Trigoria, dove con la squadra sta preparando la trasferta contro il Milan a San Siro. Cessione bloccata anche per Felix Afena-Gyan. Su di lui si era fatto vivo il Sassuolo, ma la Roma non ha intenzione di cederlo, quantomeno non nel mercato di gennaio.