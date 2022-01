Calciomercato Roma, sirene turche e francesi per Santon. Fazio piace alla Samp

Sirene estere per Santon, mentre per Fazio c'è l'interesse della Sampdoria

Santon e Fazio sono ormai vicini a salutare Trigoria. Entrambi i giocatori non sono mai stati presi in considerazione da Mourinho, che infatti dallo scorso luglio li ha messi fuori rosa. Come scrive gazzetta.it, il terzino italiano ha estimatori in Turchia e in Francia, mentre l'argentino, dopo un timido interessamento del Napoli, piace sia in Spagna che alla Sampdoria. Da queste due cessioni il club riuscirebbe a risparmiare circa 2 milioni di euro che farebbero molto comodo per portare a termine operazioni in entrata. Per il momento nessuno dei due calciatori ha chiuso ufficialmente con nessun club ma la Roma si augura possa accadere al più presto.