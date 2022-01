Calciomercato Roma, per Reynolds è derby belga: interessa anche all’Anderlecht

Anche l'Anderecht è interessato a Reynolds. Il futuro dello statunitense è sempre più lontano da Trigoria

Il mercato giallorosso stenta a decollare per quanto riguarda le entrate ma inizia a muoversi sul fronte uscite. Dopo l'accordo con il Cagliari per il prestito di Calafiori, un altro esubero della fascia è pronto a salutare Roma, ovvero Bryan Reynolds. Come scrive Calciomercato.it, il terzino americano è tenuto sotto stretta osservazione dal Brugges, pronto a formulare una proposta alla Roma di prestito con obbligo di riscatto ma nelle ultime ore si è interessato al ragazzo anche l'Anderlecht. La squadra allenata da Vincent Kompany, proporrebbe alla società giallorossa un prestito secco, dopo aver già chiesto informazioni lo scorso novembre. Lo statunitense è ormai prossimo a lasciare la Capitale dopo un rapporto con Mourinho mai sbocciato e appena 91 minuti giocati tra campionato e coppe.