Lega e Covid: si pensa a possibili rinvii in Serie A e Supercoppa

Oltre 50 giocatori in isolamento, se c’è rischio di focolaio la gara non si gioca

Il Covid-19 si è abbattuto nuovamente con vigore sulla Serie A, il campionato al momento conta più di 50 contagi soltanto tra i calciatori. Per questo il prossimo turno di campionato, il primo del girone di ritorno, potrebbe essere veramente a rischio rinvio se ci sarà la possibilità di un focolaio all'interno del gruppo squadra. L'informazione arriva da La Stampa, che si sofferma soprattutto su Juventus-Napoli del 6 gennaio allo Stadium e sulla situazione che stanno vivendo i bianconeri in questi ultimi giorni. La Lega inoltre ha deciso poche ore fa di fissare per oggi una riunione del consiglio per discutere dello spostamento della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus programmata mercoledì 12 a San Siro. Uno dei motivi della possibile decisione sarebbe anche la presenza del pubblico al 50% che limiterebbe senza alcun dubbio l'incasso.