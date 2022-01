Calciomercato Roma, prossima settimana incontro con l’agente di Grillitsch

Tiago Pinto proverà a convincere l'agente del calciatore ad accettare l'offerta della Roma

La Roma spinge sempre di più per l'acquisto di Florian Grillitsch. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana è in programma un incontro tra Tiago Pinto e l'agente del centrocampista austriaco, per provare a convincerlo ad accettare l'offerta giallorossa. L'alternativa è Kamara dell'Olympique Marsiglia ma molto passerà anche dalle cessioni degli esuberi come Diawara e Villar.