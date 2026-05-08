Massara apre al Marsiglia. Elsha ko, Parma a rischio. Mercato, piace Lautaro Rivero

Il futuro di Massara sembra segnato: non sarà più alla Roma, ma lontano . Forse in Francia, dove il Marsiglia ha avviato i primi contatti con l'attuale ds giallorosso. A suggerire il suo nome al club francese è stato Federico Balzaretti , vecchia conoscenza romanista e vice ds dell'OM. Un primo colloquio, con Benatia , c'è già stato. E Massara sembra gradire l'opzione. La Roma, intanto, continua la caccia al nuovo ds: il nome di Giuntoli non è stato ancora scartato. Manna resta in pole. Mentre spunta il nome anche il nome di Pradè . Resta sul tavolo il nome di D'Amico.

Parlando di campo, la Roma ha svolto oggi la seduta di allenamento a due giorni dalla delicata sfida contro il Parma. Non sono arrivate, però, buone notizie: si è fermato El Shaarawy, che ora è in dubbio per la trasferta emiliana. Restano invece alte le probabilità di un’altra assenza: Pellegrini ha svolto, ancora, lavoro differenziato e difficilmente sarà a disposizione. Sul fronte mercato, la Roma continua a muoversi alla ricerca di rinforzi: piace il giovanedifensore argentino Lautaro Rivero, attualmente al River Plate. In parallelo, si avvicina anche il profilo di Alajbegovic, altro nome monitorato per il futuro.