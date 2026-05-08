Il futuro di Massara sembra segnato: non sarà più alla Roma, ma lontano. Forse in Francia, dove il Marsiglia ha avviatoi primi contatti con l'attuale ds giallorosso. A suggerire il suo nome al club francese è stato Federico Balzaretti, vecchia conoscenza romanista e vice ds dell'OM. Un primo colloquio, con Benatia, c'è già stato. E Massara sembra gradire l'opzione. La Roma, intanto, continua la caccia al nuovo ds: il nome di Giuntoli non è stato ancora scartato. Mannaresta in pole. Mentre spunta il nome anche il nome di Pradè. Resta sul tavolo il nome di D'Amico.
forzaroma news as roma Massara apre al Marsiglia. Elsha ko, Parma a rischio. Mercato, piace Lautaro Rivero
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Massara apre al Marsiglia. Elsha ko, Parma a rischio. Mercato, piace Lautaro Rivero
Domani la conferenza stampa di Gasperini. Pellegrini continua a lavorare a parte. E, intanto, arrivano conferme sulla nuova seconda maglia
Parlando di campo, la Roma ha svolto oggi la seduta di allenamento a due giorni dalla delicata sfida contro il Parma. Non sono arrivate, però, buone notizie: si è fermato El Shaarawy, che ora è in dubbio per la trasferta emiliana. Restano invece alte le probabilità di un’altra assenza: Pellegrini ha svolto, ancora, lavoro differenziato e difficilmente sarà a disposizione. Sul fronte mercato, la Roma continua a muoversi alla ricerca di rinforzi: piace il giovanedifensore argentino Lautaro Rivero, attualmente al River Plate. In parallelo, si avvicina anche il profilo di Alajbegovic, altro nome monitorato per il futuro.
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