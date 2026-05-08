Mercarto Roma, Alajbegovic ha detto sì

Kerim Alajbegovic si avvicina. A scriverlo è il Corriere dello Sport secondo cui, alcuni intermediari sono già al lavoro tenendo contatti continui, e soprattutto una volontà già espressa dal ragazzo: la Roma gli piace. Tanto. Perché vede in Trigoria il posto ideale per crescere e migliorare con Gasp. La Roma - a differenza di altri club - gli garantirebbe un posto tra i titolari, e non è poco a 18 anni. Il si del giocatore è arrivato: contratto accettato, con uno stipendio destinato a crescere stagione dopo stagione. Ora però servirà trattare con il Bayer Leverkusen. E qui inevitabilmente dovrà entrare in scena anche il nuovo direttore sportivo, anche se i contatti tra gli intermediari e il club tedesco sono già vivi e continui.