Kerim Alajbegovic si avvicina. A scriverlo è il Corriere dello Sport secondo cui, alcuni intermediari sono già al lavoro tenendo contatti continui, e soprattutto una volontà già espressa dal ragazzo: la Roma gli piace. Tanto. Perché vede in Trigoria il posto ideale per crescere e migliorare con Gasp. La Roma - a differenza di altri club - gli garantirebbe un posto tra i titolari, e non è poco a 18 anni. Il si del giocatore è arrivato: contratto accettato, con uno stipendio destinato a crescere stagione dopo stagione. Ora però servirà trattare con il Bayer Leverkusen. E qui inevitabilmente dovrà entrare in scena anche il nuovo direttore sportivo, anche se i contatti tra gli intermediari e il club tedesco sono già vivi e continui.
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Il Corriere dello Sport
Mercarto Roma, Alajbegovic ha detto sì
Contratto accettato, con uno stipendio destinato a crescere stagione dopo stagione. Ora però servirà trattare con il Bayer Leverkusen
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