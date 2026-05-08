Rivero, dai biscotti ai semafori alla Nazionale: chi è il centrale che piace alla Roma

Piace a tanti club europei, tra cui la Roma. Si chiama Lautaro ma con il campione interista ha in comune solo la nazionalità. Di cognome fa Rivero e gioca proprio nel River Plate. E' lui il nuovo obiettivo per la difesa giallorossa che a giugno potrebbe rinunciare ad uno tra Ndicka e Ziolkowski. Una storia decisamente particolare quella del 22enne che ha convinto pure Scaloni e che ora si gioca qualche chance di andare al Mondiale. Prima di indossare la casacca della Seleccion però Lautaro Rivero vendeva alfajores (biscotti ripieni) e fiori per strada. Cresciuto nel settore giovanile del River Plate, il difensore mancino che ha dovuto affrontare un percorso pieno di ostacoli per raggiungere l'élite del calcio. Durante l'adolescenza, si è guadagnato da vivere svolgendo diversi lavori sulle strade pubbliche per aiutare la famiglia e, allo stesso tempo, continuare ad allenarsi. "Vendevo alfajores, fiori e quaderni al mercato centrale. Approfittavo delle vacanze con la squadra giovanile del River Plate per lavorare, ma non ho mai smesso di allenarmi", ha detto in un'intervista.