Dalla Francia: Massara apre al Marsiglia. Roma e Newcastle su Giuntoli

Il futuro di Frederic Massara sarà lontano da Roma, ormai questo sembra acclarato. L'attuale direttore sportivo potrebbe tornare in Francia dopo l'esperienza allo Stade Rennes, dato che sulle sue tracce c'è il Marsiglia. Come rivelato dal sito, a proporre il nome di Massara all'OM è stato il vice ds Federico Balzaretti e il ds romanista ha già avuto un colloquio con il direttore sportivo Mehdi Benatia. Il dirigente della Roma è molto interessato a tale opzione, ma al momento non è stata avviata alcuna trattativa concreta. Nella lista del club francese c'è anche Cristiano Giuntoli: l'ex Napoli e Juventus ha aperto al Marsiglia, ma continua a essere corteggiato con insistenza da Newcastle e Roma.