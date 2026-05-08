Piace Lautaro Rivero: avviati i primi contatti

Argentino, è un difensore, ha 22 anni e gioca nel River Plate. Per Gasp il primo obiettivo rimane rinforzare l'attacco, già diversi i giocatori sotto osservazione

Un Lautaro per la Roma. Non il campione interista ovviamente, ma un difensore centrale che in Argentina ha già fatto parlare di sé e che ha attirato negli ultimi mesi l'interesse di diversi club europei. Si chiama Lautaro Rivero, ha 22 anni, gioca nel River Plate e vanta già una presenza con la nazionale maggiore. La clausola rescissoria - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - è fuori mercato: 100 milioni. Ma, si tratta solo di un prezzo per spaventare la concorrenza. La Roma è pronta a mettere sul piatto 15-20 milioni. Il primo obiettivo di Gasp rimane l’attacco. Malen ha il posto assicurato. Tra i nomi cerchiati in rosso figurano Summerville (West Ham) e Tolis (Bruges), ma anche Tel del Tottenham già cercato a gennaio.