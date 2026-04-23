Marianella: “Ranieri ha interpretato bene un ruolo fin troppo vago”

Le parole del giornalista di Sky Sport: "Mi aspetto valutazioni anche su Gasp. Sir Claudio tornerebbe indietro nella scelta di rifiutare la Nazionale"

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha analizzato lo scontro tra Ranieri e Gasperini che ha portato all'imminente addio di Sir Claudio. L'opinionista e amico del senior advisor giallorosso ha evidenziato cosa non ha funzionato nel ruolo che i Friedkin hanno affidato all'ex tecnico. Ecco le sue parole.

"Io credo che lui abbia fatto bene il suo ruolo, che non era e non è mai stato il suo. Per tutta la sua carriera lui è stato un meraviglioso uomo di campo più che uomo di di scrivania però l'ha interpretato bene per amore della Roma e per rispetto di questa proprietà. Ha detto no a un altro suo sogno, la Nazionale. È sempre stato il suo sogno di chiudere la carriera allenando l'Italia e ha detto no per rispetto della Roma di Roma e della proprietà. Aveva dato una parola poco prima che arrivasse questa proposta della Nazionale quindi la sua serietà è fuori qualsiasi discussione".

Il rapporto con Gasp: "Il rapporto con Gasperini non è mai decollato, adesso non voglio dire non sia mai nato, ma quasi non è mai veramente decollato tra le due parti. Il suo ruolo di senior advisor, cioè consigliere dei proprietari, è un ruolo meraviglioso per chi sceglie un'etichetta alla pensione e lui in realtà non era pronto per la pensione. È un ruolo talmente vago che è difficile che possa essere veramente molto operativo per una persona che per sempre nella sua carriera è stato clamorosamente operativo. Era un ruolo d'amore. Su questa scelta lui chiaramente tornerebbe indietro, non è una scelta che lo lo ha reso felice".

Su Massara: "La grande frizione arriva tra Gasp e Ranieri proprio perché Ranieri ha voluto tutelare e ha richiesto un rispetto maggiore della figura e della persona di Massara".

Su Gasperini:"Io mi aspetto che anche la società faccia nei confronti di Gasperini delle valutazioni, perché poi comunque quello che ha riportato Ranieri lo ha riportato alla proprietà e quindi poi la valutazione sarà della società, però secondo me una mossa non esclude l'altra".