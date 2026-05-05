Malen, impatto da fuoriclasse: nessuno in Serie A calcia in porta quanto lui. Il dato

L’impatto di Donyell Malen con la Serie A ha superato ogni più rosea aspettativa. In 15 partite di campionato, l’olandese ha realizzato 11 reti , piazzandosi al quinto posto della classifica marcatori dietro soltanto a Lautaro Martinez, Thuram, Nico Paz e Douvikas. Numeri ancora più pesanti se si considera che è arrivato soltanto a metà stagione. Di lui colpiscono la rapidità d’esecuzione , la capacità di smarcarsi e soprattutto la facilità di tiro . Secondo i dati forniti da Sofascore infatti, Malen è il giocatore che calcia più volte nello specchio a partita : 1,60. Alle sue spalle Nico Paz con 1,41, Lautaro Martinez con 1,33 e la sorpresa Alisson Santos con 1,18.

Una qualità che non passa inosservata nemmeno a Trigoria. Ieri, in conferenza stampa, ne ha parlato anche Gianluca Mancini che, alla domanda su come provino a fermarlo in allenamento, ha risposto: "In allenamento è ancora peggio. La rapidità nello stop e nel tirare è molto importante per noi. Da quando è arrivato ha portato tanta roba per la squadra e il gruppo". E poi c’è il dato forse più impressionante: il cinismo. Per segnare, a Malen servono poco più di due tiri in porta: 2,18 per l’esattezza. Una media altissima, che fotografa al meglio quanto l’olandese sia stato decisivo fin dal suo arrivo. Numeri da capogiro insomma, con cui la Roma spera di continuare a spingere fino in fondo nella corsa al tanto sognato obiettivo Champions League.