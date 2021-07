La Roma vola in Portogallo per il ritiro. Costanzo: “I tifosi avranno lo stadio”

I giallorossi sono arrivati in terra lusitana per la seconda parte della preparazione estiva. Il consulente della comunicazione del club si dice fiducioso sulla realizzazione del nuovo impianto sportivo. Attesa per l'ufficializzazione di Viña

Ha parlato del nuovo stadio il consulente della comunicazione del club, Maurizio Costanzo, ai microfoni di RadioRadio: "Il fatto di aver avuto l'ok per il nuovo stadio è la cosa che più mi rincuora. Ci siederemo a parlare con questo o con il nuovo sindaco. I tifosi avranno lo stadio, è una vittoria della Roma e dei tifosi. Si attende ancora la chiusura definitiva per l'arrivo di Granit Xhaka. L'Arsenal ha già acquistato il sostituto e i gunners hanno necessità di far cassa ma al momento l'offerta della Roma non soddisfa i londinesi. La volontà dello svizzero è nota da tempo e le sensazioni sono comunque positive per il buon esito della trattativa. Ha parlato l'ex giallorosso Cengiz Under, ora giocatore del Marsiglia. "Ho trascorso due belle stagioni alla Roma, ma dopo un cambio d'allenatore (da Di Francesco a Ranieri prima e Fonseca poi, ndc) ho cominciato ad avere qualche difficoltà", queste le parole dell'ex numero 17 giallorosso in sede di presentazione con la nuova squadra.