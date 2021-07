Vina sbarca e si mette in quarantena

Il secondo acquisto giallorosso non potrà quindi volare coi nuovi compagni in Portogallo

È sbarcato ieri in tarda serata a Fiumicino nonostante l'affare col Palmeiras vada ancora definito, nell'attesa Matias Vina dovrà osservare una quarantena a Trigoria che rischia di essere lunga 10 giorni come prescrive il Decreto in vigore, almeno fino al 30 luglio , per gli arrivi dal Brasile, come riporta Il Tempo.

Il secondo acquisto giallorosso non potrà quindi volare coi nuovi compagni in Portogallo e il suo trasferimento diventerà ufficiale una volta che le società si saranno accordate sulle modalità di pagamento. I Friedkin si sarebbero rivolti a una finanziaria per sostenere l'operazione e questo ha comportato dei ritardi e delle tensioni nella trattativa. Al punto che già venerdì scorso Vina stava partendo ma è stato bloccato dal presidente del Palmeiras. "C'è una trattativa in corso con la Roma - ha detto il ds dei brasiliani Barros in buona fede - e rendendoci conto che è necessario rispettare un periodo di quarantena, il Palmeiras ha permesso all'atleta di viaggiare in Italia per iniziarla. Tuttavia, il club chiarisce che la trattativa non è conclusa". Versione confermata dalla Roma. Il prossimo obiettivo è Xhaka, ma è muro contro muro con l'Arsenal. Poi, uscite permettendo, si penserà all’attaccante.