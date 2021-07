Costanzo: “La tifoseria della Roma deve andare in uno stadio che sente suo”

Il consulente della comunicazione del club: "Andremo a parlare con il nuovo sindaco, per capire dove poterlo costruire"

Maurizio Costanzo nel pomeriggio è stato ospite di Radio Radio durante la trasmissione di Ilario Di Giovambattista. E ha parlato del futuro stadio della Roma e di alcuni progetti nell'ambito della comunicazione: "Il fatto di aver avuto l'ok per il nuovo stadio è la cosa che più mi rincuora. Ci siederemo a parlare con questo o con il nuovo sindaco. I tifosi avranno lo stadio, è una vittoria della Roma e dei tifosi. Credo che la forza di una squadra siano radio e tifoserie. È importantissimo avere una stadio, lo penso da sempre e l'ho pensato ancor di più in questi mesi in cui in qualche modo mi occupo della Roma. Trovo che il successo della squadra sia anche la tifoseria, che è fatta da club e radio, che deve andare in uno stadio che sente suo. Comunicazione come negli anni ottanta? Non credo che si possa tornare come prima, ma garantisco che il mio impegno è quello di avvicinare la tifoserie alla squadra. La prima cosa che ho fatto è aver incontrato le radio. Dobbiamo anche vincere, quello è importante. In questo ho una grande fiducia in Mourinho. Bandiere della Roma? Da tempo dico che vorrei una partita 'vecchie glorie-giovani glorie', vorrei rivivere le vecchie glorie, ma non decido io, io propongo.