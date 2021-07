Roma-Xhaka, l’Arsenal ha fretta di chiudere: le parti sono ancora distanti

Ancora distanti le posizioni di Gunners e giallorossi, ma un impulso decisivo all'operazione potrebbe arrivare proprio dal centrocampista svizzero e dalla necessità dei londinesi di fare cassa

La trattativa tra Roma ed Arsenal per Granit Xhaka continua a rimanere in stallo, con i due club per ora fermi sulle loro posizioni ed ancora molto distanti. Il giocatore svizzero però vuole la Roma, ha già detto di sì a Mourinho ed è pronto anche a rinunciare ai futuri bonus contrattuali per facilitare la conclusione dell'operazione. I Gunners per il momento non cedono alle richieste giallorosse, ma hanno necessità di vendere ed incassare liquidità al più presto per dare una svolta al loro calciomercato. A Londra infatti sono già arrivati Nuno Tavares e Lokonga, potenziale sostituto proprio di Xhaka, ma la società londinese non vuole fermarsi qui ed ora punta ad altri due colpi grossi come Ben White del Brighton e Tammy Abraham del Chelsea. Per concludere le due operazioni serve una cifra intorno ai 90 milioni di euro e senza le cessioni di Xhaka e Lacazette i Gunners rischiano di non avere abbastanza budget.