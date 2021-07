Roma, per l’annuncio di Viña manca ancora l’accordo con il Palmeiras

C'è ancora da attendere per l'ufficializzazione dell'esterno uruguaiano, arrivato ieri nella capitale. Nel frattempo potrà allenarsi a Trigoria, in isolamento

Il terzino sinistro Matias Viña è sbarcato nella serata di ieri a Roma. Oggi ha svolto la prima tranche di visite mediche ma ancora bisogna attendere per l'annuncio ufficiale da parte della società giallorossa. Queste le parole del ds dei brasiliani Barros: "C'è una trattativa in corso con la Roma e rendendoci conto che è necessario rispettare un periodo di quarantena, il Palmeiras ha permesso all'atleta di viaggiare in Italia per iniziarla. Tuttavia, il club chiarisce che la trattativa non è conclusa". Nel frattempo il calciatore ha ottenuto il permesso per il regime casa-lavoro-casa. Il giocatore passerà i dieci giorni di quarantena in hotel ma potrà allenarsi a Trigoria.