Marsiglia, Under: “Alla Roma ho avuto difficoltà dopo il cambio di allenatore”

Il turco in conferenza: "Qui ho sentito la fiducia dell'allenatore e del presidente"

Cengiz Under si presenta in conferenza stampa. Il neo acquisto del Marsiglia nelle sue prime parole ufficiali nel club francese ha parlato anche della sua esperienza in giallorosso: "Ho trascorso due belle stagioni alla Roma, ma dopo un cambio d'allenatore (da Di Francesco a Ranieri prima e Fonseca poi, ndc) ho cominciato ad avere qualche difficoltà. La scelta di venire all'OM è stata presa dopo alcune chiacchierate con il presidente e l'allenatore, ho sentito che c'era una forte volontà di lavorare con me. Sono molto contento e spero di fare una grande stagione. Sono stati davvero i colloqui con Longoria e Sampaoli ad aver fatto la differenza".