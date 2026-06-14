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La Roma studia il piano per Greenwood

Mancano ancora due settimane al via della sessione estiva di calciomercato, pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità del nuovo ds ma in casa Roma l'obiettivo resta sempre lo stesso: Mason Greenwood. I Friedkin stanno studiando la formula della proposta prevederebbe un prestito oneroso già importante di (almeno) 5 milioni di euro corredato da obbligo di riscatto a 25 al verificarsi della prima presenza, più altri 10 milioni di bonus garantiti. Secondo 'La Provence' il Marsiglia è costretto a incassare almeno un centinaio di milioni in estate. Sul futuro di Greenwood si è espresso la leggenda francese, ex difensore del Marsiglia, Christophe Dugarry: "Ci sono due domande che devono essere poste. L'OM ha i mezzi per tenere Greenwood? Non credo proprio. E lui vuole restare? Non penso. Quindi la domanda se tenerlo o meno non sorge. Greenwood deve andarsene e se ne andrà". Si allontana invece Summerville: troppo alta la richiesta di 6 milioni di ingaggio da parte dell'olandese.

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