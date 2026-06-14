Salah-Eddine tornerà alla Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il PSV Eindhoven ha provato fino all'ultimo a riscattare il terzino sinistro per otto milioni ma non è stato trovato l'accordo con gli agenti del giocatore. Il marocchino - ora impegnato al Mondiale - valuterà le offerte in giro per l'Europa. La Roma spera di cederlo entro il 30 giugno per registrare un'altra plusvalenza dopo quelle di Saud, Sangaré e Baldanzi. La scorsa estate non aveva convinto Gasperini durante il ritiro e difficilmente il tecnico lo considererà per la prossima stagione. Sulla sinistra il titolare rimarrà Wesley mentre il futuro di Angeliño è ancora un rebus. Lo spagnolo ha voglia di rimanere ma i giallorossi valuteranno eventuali offerte durante l'estate.