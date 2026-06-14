L'ex difensore francese lapidario sulle chances che l'inglese resti all'OM, sia per la situazione finanziaria del club che per la volontà del giocatore

Redazione
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Greenwood, il sogno di Gasperini per alzare il livello e vincere subito

Mason Greenwood resta il sogno, da vedere quanto e se proibito, della Roma per il mercato estivo. I primi dialoghi sono partiti, anche Gasperini si è già mosso direttamente col giocatore. Il giocatore inglese è reduce da due anni top all'OM con 48 gol e 17 assist complessivi, ma il suo destino è lontano dal Velodrome. Soprattutto per le difficoltà finanziarie dell'Olympique, che secondo i media francesi rischia seriamente delle sanzioni e per questo - secondo 'La Provence' - è costretto a incassare almeno un centinaio di milioni in estate. Sul futuro di Greenwood si è espresso la leggenda francese, ex difensore del Marsiglia, Christophe Dugarry: "Ci sono due domande che devono essere poste. L'OM ha i mezzi per tenere Greenwood? Non credo proprio. E lui vuole restare? Non penso. Quindi la domanda se tenerlo o meno non sorge. Greenwood deve andarsene e se ne andrà", ha detto a 'RMC Sport'.

greenwood Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1

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