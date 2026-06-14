Mason Greenwood resta il sogno, da vedere quanto e se proibito, della Roma per il mercato estivo. I primi dialoghi sono partiti, anche Gasperini si è già mosso direttamente col giocatore. Il giocatore inglese è reduce da due anni top all'OM con 48 gol e 17 assist complessivi, ma il suo destino è lontano dal Velodrome. Soprattutto per le difficoltà finanziarie dell'Olympique, che secondo i media francesi rischia seriamente delle sanzioni e per questo - secondo 'La Provence' - è costretto a incassare almeno un centinaio di milioni in estate. Sul futuro di Greenwood si è espresso la leggenda francese, ex difensore del Marsiglia, Christophe Dugarry: "Ci sono due domande che devono essere poste. L'OM ha i mezzi per tenere Greenwood? Non credo proprio. E lui vuole restare? Non penso. Quindi la domanda se tenerlo o meno non sorge. Greenwood deve andarsene e se ne andrà", ha detto a 'RMC Sport'.