L'ex difensore francese lapidario sulle chances che l'inglese resti all'OM, sia per la situazione finanziaria del club che per la volontà del giocatore
Greenwood, il sogno di Gasperini per alzare il livello e vincere subito
Mason Greenwood resta il sogno, da vedere quanto e se proibito, della Roma per il mercato estivo. I primi dialoghi sono partiti, anche Gasperini si è già mosso direttamente col giocatore. Il giocatore inglese è reduce da due anni top all'OM con 48 gol e 17 assist complessivi, ma il suo destino è lontano dal Velodrome. Soprattutto per le difficoltà finanziarie dell'Olympique, che secondo i media francesi rischia seriamente delle sanzioni e per questo - secondo 'La Provence' - è costretto a incassare almeno un centinaio di milioni in estate. Sul futuro di Greenwood si è espresso la leggenda francese, ex difensore del Marsiglia, Christophe Dugarry: "Ci sono due domande che devono essere poste. L'OM ha i mezzi per tenere Greenwood? Non credo proprio. E lui vuole restare? Non penso. Quindi la domanda se tenerlo o meno non sorge. Greenwood deve andarsene e se ne andrà", ha detto a 'RMC Sport'.
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