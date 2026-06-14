È stato chiaro Manu Koné che dall'altra parte del mondo ha allontanato le voci di mercato e ha dichiarato di pensare solamente al Mondiale, martedì l'esordio della 'sua' Francia contro il Senegal. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione in casa Roma: "Koné rimane potenzialmente in uscita, ma serve un club che si faccia avanti. La Roma sta cercando una soluzione più rapida per giocatori come Soulé e Dovbyk". L'argentino rimane in uscita, ma offerte concrete fino ad oggi non sono arrivate. Solamente sondaggi esplorativi da parte di Borussia Dortmund e Aston Villa, mentre nelle ultime ore anche club turchi hanno chiesto informazioni. Più complicata la questione legata ad Artem che ha pochi estimatori dopo una stagione opaca. Betis Siviglia e Villarreal sono interessate all'ex Girona, ma effettuare una plusvalenza con lui è complicato.