1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Fenerbahce-Roma, arbitra Gil Manzano. Pellegrini verso la convocazione

La Roma prepara la prima trasferta europea della stagione, la spedizione complicata in casa del Fenerbahce. La squadra partirà domani alla volta di Istanbul dove è in programma anche la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, prevista per le ore 17 (ora italiana). Sarà recuperato anche Lorenzo Pellegrini che metterà nel mazzo del tecnico un'importante carta in più nel reparto offensivo: va verso la convocazione contro il Fenerbahce. La Uefa ha affidato la direzione della gara a Jesús Gil Manzano: il precedente più lontano risale al 7 novembre 2019, quando il direttore di gara spagnolo arbitrò la sconfitta per 2-1 dei giallorossi sul campo del Borussia Mönchengladbach.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4