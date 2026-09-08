I giallorossi svolgeranno l'ultimo allenamento direttamente in Turchia. Prima però la presentazione della sfida da parte di Gasp

Redazione
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Roma, la rotta è finalmente quella giusta

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La Roma è pronta a fare il suo esordio in Champions League. Giovedì alle 18:45 i giallorossi torneranno ad ascoltare le note dell’inno della massima competizione europea dopo sette lunghi anni di attesa. Lo faranno allo stadio Şükrü Saracoğlu, dove affronteranno il Fenerbahçe. La squadra partirà domani alla volta di Istanbul dove è in programma anche la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, prevista per le ore 17 (ora italiana). Alle 17:30 (ora itlaiana) invece, andrà in scena l’ultimo allenamento prima della sfida che servirà al tecnico per sciogliere i dubbi di formazione.

AS Roma Press Conference gasperini

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