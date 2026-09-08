È ormai tutto pronto per il ritorno della Roma in Champions League. I giallorossi faranno il loro esordio giovedì alle 18:45, quando saranno di scena allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul contro il Fenerbahce. La UEFA ha affidato la direzione della gara a Jesús Gil Manzano, che sarà coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso. Al VAR ci sarà César Soto Grado, con Valentín Gómez nel ruolo di AVAR, mentre il quarto uomo sarà Juan Martínez Munuera. Per Gil Manzano non si tratta del primo incrocio con la Roma. Il precedente più lontano risale al 7 novembre 2019, quando il direttore di gara spagnolo arbitrò la sconfitta per 2-1 dei giallorossi sul campo del Borussia Mönchengladbach. Più recente invece, il secondo precedente: il ritorno dei playoff di Europa League contro il Feyenoord, vinto dalla Roma ai calci di rigore grazie anche alla grande prestazione di Mile Svilar.