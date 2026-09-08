Fino all'ultimo giorno di mercato D'Amico ha provato a portare alla corte di Gasperini il tanto atteso esterno d'attacco. Tra i nomi in attacco c'era anche quello di Luiz Henrique, brasiliano che alla fine è rimasto allo Zenit. Secondo quanto riportato da ESPN il club russo ha detto 'no' ad un'offerta da 38 milioni di euro più 5 di bonus, la stessa cifra era stata messa sul piatto dall'Al-Ittihad. Anche Botafogo e Flemengo avevano chiesto informazioni ma l'attaccante non si è messo. a Gennaio i giallorossi potrebbero tornare su di lui, sicuramente il ds non pescherà dalla lista degli svincolati. Da escludere quindi i vari Guerreiro e Sancho.