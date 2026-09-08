In Turchia è vietata la sponsorizzazione di siti che pubblicizzano il gioco d'azzardo

Redazione
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Totti: "Nessuna polemica con la Roma. Il centenario? Lo passerò con i tifosi"

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Giovedì la Roma tornerà a giocare in Champions League dopo sette lunghi anni. Alle 18.45 la sfida contro il Fenerbahce, ma la trasferta porterà ad un cambio sulla maglia dei giallorossi. La Roma non potrà esporre il proprio main sponsor "Eurobet.live" poiché in Turchia è vietata la sponsorizzazione di siti che pubblicizzano il gioco d'azzardo. Al centro della divisa, quindi, ci sarà uno sponsor benefico mentre sulla manica il classico WizzAir. Stessa cosa per l'Inter che non potrà giocare al Bernabeu contro il Real Madrid questa sera con Betsson.Sport sulla maglia.

lulli AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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