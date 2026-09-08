La Roma farà ricorso in merito al divieto di trasferta per i propri tifosi nel match contro il Torino di lunedì. In queste ore il CASMS ha scelto di vietare appunto ai sostenitori giallorossi residenti nella provincia di Roma di assistere allo stadio alla sfida del Monday Night. Non c'era invece nessun vincolo per i residenti nel Lazio, anche se sarà necessario disporre della tessera AS Roma e la vendita libera è partita alle ore 10 di questa mattina. È la seconda trasferta consecutiva, dopo quella di Lecce, in cui ai tifosi giallorossi viene vietata la trasferta. Per la gara del Via del Mare lo stop era arrivato anche per i residenti nella regione Lazio, con chiusura del settore ospiti.