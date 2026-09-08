Risate, entusiasmo ma anche tanto sudore sul campo. La Roma ieri, nel caldo di Trigoria, si è messa al lavoro in vista del debutto in Champions di giovedi ad Istanbul. E lo ha fatto sotto gli occhi del Ceo John Galantic e del ds Tony D'Amico, in attesa (forse) anche dello sbarco dei Friedkin. Nessuno strascico dalla partita intensa con l'Atalanta e quindi tutti a disposizione di Gasperini che si concesso un sorriso quando Castro ha pagato la "penitenza" con una serie di flessioni. Recuperato anche Lorenzo Pellegrini che metterà nel mazzo di Gasp un'importante carta in più nel reparto offensivo, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Il numero sette, fresco di rinnovo, ha superato del tutto i problemi al retto femorale della coscia destra e si allena col gruppo ormai da una settimana. Si va verso la convocazione contro il Fenerbahce, anche se per il debutto bisognerà probabilmente aspettare lunedì prossimo a Torino.