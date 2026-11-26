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Roma super con il Psg, anche Joao Neves impressionato

La Roma esce da Parigi con una consapevolezza ancora maggiore della propria forza: questa squadra può competere anche con le grandi d’Europa. Il 2-2 contro il Psg, bicampione d'Europa in carica, ha confermato la crescita della formazione di Gian Piero Gasperini, capace di interrompere la striscia di 12 vittorie consecutive dei francesi e di giocare alla pari al Parco dei Principi. Una prestazione che ha raccolto anche il riconoscimento di Joao Neves, secondo cui i giallorossi rappresentano uno degli avversari più forti incontrati dal Psg. Il centrocampista portoghese ha sottolineato soprattutto la qualità del pressing e l'intensità della squadra capitolina. E per questo Gasperini attende con ansia i rinforzi sul mercato: anche di questo si parlerà negli incontri che dovrebbero partire già domani a Trigoria con Ryan Friedkin, atteso nella capitale.

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