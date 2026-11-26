La Roma splende sotto la pioggia di Parigi. I giallorossi sono stati impeccabili e hanno giocato al pari dei Campioni d'Europa. E forse meritava anche di più. La squadra di Gasp ha dimostrato, ancora una volta, di potersela giocare con chiunque. E stavolta, a differenza di Real e Manchester, è arrivato anche il risultato. Quello che mancava per coronare un momento unico. A brillare è stato Hermoso, l'uomo ovunque di Gasp. Bene anche Svilar e Soulé. Rimandato, Castro. L'argentino non ha sfruttato al meglio l'enorme chance concessagli da Gasp. Si rifarà.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6 (71' Ghilardi 6.5), Ndicka 6.5, Hermoso 7; Wesley 5,5, De Roon 6.5, Koné 6 (60' Cristante 6.5), Molina 5,5 (71' Malen 6.5); Soulé 7 (82' Lulli 6), Pisilli 6.5 ; Castro 5 (60' Dybala 6.5). Allenatore: Gasperini 7

CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6 (71' Ghilardi 6.5), Ndicka 6, Hermoso 8; Wesley 6, De Roon 7.5, Koné 6.5 (60' Cristante 7), Molina 6 (71' Malen 7); Soulé 7,5 (82' Lulli sv), Pisilli 7; Castro 5 (60' Dybala 7). Allenatore: Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6 (71' Ghilardi 6), Ndicka 6,5, Hermoso 7.5; Wesley 6, De Roon 7, Koné 6.5 (60' Cristante 6.5), Molina 5.5 (71' Malen 7); Soulé 7,5 (82' Lulli 6), Pisilli 6.5; Castro 5,5 (60' Dybala 6.5). Allenatore: Gasperini 7,5

IL TEMPO

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6 (71' Ghilardi 6), Ndicka 6, Hermoso 8; Wesley 6, De Roon 7, Koné 5 (60' Cristante 6.5), Molina 5.5 (71' Malen 7); Soulé 7,5 (82' Lulli sv), Pisilli 7; Castro 5 (60' Dybala 7). Allenatore: Gasperini 7,5

CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5 (71' Ghilardi 6.5), Ndicka 6, Hermoso 7; Wesley 6, De Roon 6, Koné 6.5 (60' Cristante 6.5), Molina 5.5 (71' Malen 7); Soulé 7 (82' Lulli sv), Pisilli 7; Castro 5.5 (60' Dybala 6.5). Allenatore: Gasperini 7.5

LEGGO

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (71' Ghilardi 6), Ndicka 6.5, Hermoso 7,5; Wesley 6, De Roon 6.5, Koné 5,5 (60' Cristante 6.5), Molina 6 (71' Malen 7 ); Soulé 7,5 (82' Lulli sv), Pisilli 6.5 ; Castro 6 (60' Dybala 6). Allenatore: Gasperini 7