Molto spesso nelle analisi sui calciatori, soprattutto nei loro momenti migliori, ci si interroga sul ruolo effettivo e l'importanza dell'allenatore. E in soccorso possono arrivare sicuramente i numeri, che nel caso dell'olandese sono tutti dalla parte di Gian Piero Gasperini. Ma questo vale l'attaccante della Roma, così come per praticamente tutti quelli passati sotto l'egida del mister di Grugliasco. A testimoniarlo lo studio di Nic Cariglia, influencer che cita uno studio di Fotmob che arriva fino al 23 novembre 2026 ed è relativo ai soli campionati e guarda agli xG prima dell'incontro con Gasp, durante e dopo. Su Malen il dato è ancora più netto: i suoi gol attesi sono cresciuti del 103% rispetto al suo periodo all'Aston Villa.

Ma l'andamento è lo stesso anche per gli altri attaccanti: con il Brugge De Ketelaere aveva lo 0,2 di xG, con il tecnico piemontese il dato si è incrementato del 77%, per riabbassarsi dopo l'addio di Gasp all'Atalanta. Stessa cosa per Lookman (+82%), Hojlund (+51%), Soulé (+35%) e Scamacca (+5%), così come Zapata e Muriel. E tutti quanti hanno fatto registrare un calo dello stesso dato una volta che le strade si sono separate. Lo scatto più impressionante è stato però quello di Retegui, addirittura del 173%, con xG diminuiti in Arabia nonostante lo score realizzativo sia comunque importante, visti i 29 gol in 46 partite. In generale, la crescita media dei bomber con l'allenatore della Roma è del 64%, il calo in media è del 27%. Insomma, per tutti gli attaccanti c'è un prima e un dopo Gasperini. Malen lo sta sperimentando sulla propria pelle, diventando attualmente miglior giocatore per xG a partita nei top 5 campionati europei: 1,43 gol attesi ogni 90 minuti, più di Mbappé e Raphinha. E l'ex Aston Villa evidenzia pure una cattiveria incredibile sotto porta, visto che i gol effettivamente segnati poi sono 1,46 a partita (solo Raphinha meglio con 1,5).