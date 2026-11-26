Donyell Malen sta distruggendo tutti i record di gol della Serie A e non solo, trascinando la Roma in Italia e in Europa. I suoi numeri sono roba di livello mondiale, impressionanti, soprattutto considerati nell'arco di un anno solare e due stagioni. Grande continuità, qualità, marcature multiple, gol bellissimi e altri da rapace. Un campionario completo che lo lancia tra i migliori bomber del nostro campionato dell'era recente. Su 'Calcio Selvaggio' l'olandese viene messo a confronto proprio con i top attaccanti e centravanti, compreso ovviamente Ciro Immobile. E il responso dei tre influencer e content creator in studio, Pengwin, Luca Diddi e Il Pancio, è netto: per tutti Malen è meglio dell'ex capitano della Lazio. Ma lo stesso Immobile non ha resistito, mostrando divertito il suo disaccordo nei commenti, postando le emoji delle risate, più quella dell'aereo. Praticamente, bollando come una sciocchezza bella e buona il fatto che l'olandese sia meglio di lui.

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