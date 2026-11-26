Ryan Friedkin a Trigoria. Da domani il vicepresidente della Roma dovrebbe essere nella capitale per fare il punto della situazione su diversi argomenti, a partire dall'ovvio argomento mercato di gennaio. Proprio questo venerdì 27 novembre infatti - come riporta 'gazzetta.it' - ci saranno gli Stati Generali della Roma, ovvero una serie di riunioni che darà una direzione precisa al club. A partire appunto dai rinforzi dalla sessione invernale di trasferimenti ormai alla finestra, con Gasperini che vorrebbe due pedine: un esterno mancino a tutta fascia e l'ormai proverbiale trequartista mancino di piede destro. Anche il ds D'Amico dovrà capire, insieme al Ceo Galantic, le reali libertà e mosse per gennaio in relazione anche alla possibilità che serva una cessione per operare in un certo modo. Probabile in ogni caso che la Roma dovrà cercare altre operazioni alla Malen, senza voli pindarici a livello economico: prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.

Per questo sul tavolo ci sarà anche la questione finanziaria e il settlement agreement, che prevedeva un passivo di non oltre 60 milioni nel triennio. I giallorossi sono fuori di circa 100 milioni, anche se l'andamento è stato in costante (e netto) miglioramento, dovendo poi anche conteggiare i costi virtuosi (settori giovanile, femminile e infrastrutture) che possono far abbassare la soglia. Secondo il quotidiano tra gli argomenti potrebbe esserci (ma non è detto) anche il futuro di Gasperini e un possibile rinnovo di contratto, oltre l'attuale scadenza del 30 giugno 2028. Infine anche il capitolo stadio: l'obiettivo resta la prima pietra entro la prossima primavera, magari aprile per festeggiare a dovere il centenario del club, un altro dei possibili argomenti.