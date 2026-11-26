La notizia della sua titolarità era iniziata a circolare nel tardo pomeriggio di ieri, quasi come un cambio di rotta a poche ore dall'impegnativa (e quasi proibitiva) sfida al Parco dei Principi: Niccolò Pisilli dal 1' contro il Psg. In una notte di Champions League contro i bi-campioni d'Europa in carica, schierato in mediana o, come poi si sarebbe scoperto, sulla trequarti al fianco di Soulé e alle spalle dell'altra sorpresa Castro. Il classe 2004 della Roma, però, ha ripagato la fiducia di Gian Piero Gasperini con una prova di sostanza, pulizia e continuità per tutti i 90'. Nel post-partita, l'allenatore giallorosso non ha nascosto l'entusiasmo per il suo centrocampista: "Pisilli penso che abbia fatto una mezza maratona, non lo so. È stato straordinario per qualità, per tutto". E ha aggiunto un dettaglio che spiega il senso della sua scelta: "Ha giocato centrale dietro due attaccanti. È un giocatore che sta raggiungendo una maturità tecnica e anche fisica e atletica straordinaria. Sono veramente felice per lui, perché non è solo la partita di stasera. Sta inanellando grandi prestazioni ormai da un mese e mezzo, due".

La notte difficile all'Old Trafford e la reazione da big tra corsa e letture

Proprio questo percorso di crescita rende ancora più significativa la notte all'ombra della Tour Eiffel. Solo tre settimane fa, nell'ultima trasferta europea del 3 novembre scorso all'Old Trafford persa 3-2 contro il Manchester United, Pisilli — subentrato nella ripresa — aveva sofferto i ritmi altissimi e l'intensità dei Red Devils, finendo nel mirino delle critiche dei tifosi in una serata in cui la Roma aveva faticato a reggere l'urto in mezzo al campo subendo una rimonta incredibile e amarissima. Nonostante quel passaggio a vuoto in Inghilterra, però, il bilancio stagionale del numero 61 restava positivo: tra Serie A (3 gol in 10 gare, con 2.72 xG complessivi, 9 tiri di cui 6 nello specchio, 10 passaggi chiave e quasi l'85% di precisione passaggi) e Champions (1 gol nel 4-0 allo Slovan Bratislava, oltre agli spezzoni con Fenerbahce e Real Madrid), Pisilli aveva già dimostrato di sapersi inserire, attaccare l'area e dare volume alla manovra. Ieri sera al Parco dei Principi, poi, ha trasformato quel potenziale in affidabilità assoluta, sfiorando anche il gol al 51' con un destro parato da Safonov che grida ancora vendetta e chiudendo con 22 passaggi riusciti su 28 al cospetto del centrocampo più forte del mondo. Una prestazione che gli è valsa la valutazione di 7.2 su Sofascore: come Malen (in gol su rigore), meglio di lui solo Dybala, Soulé ed Hermoso. Ben 5 i recuperi, 2 i contributi difensivi, 1 tiro respinto e 1 chiusura difensiva. Numeri che, tra tanta corsa e letture senza palla precise oltre a un pressing costante e asfissiante, hanno costretto il Psg a sudare e gli sono valsi l'elogio di Gasp. Da scommessa di serata a risorsa piena: per il tecnico, ora, Pisilli non è più solo un'alternativa da inserire a gara in corso, ma un'opzione concreta anche quando si alza il livello e la posta in palio.