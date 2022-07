La Roma fa sul serio per Dybala. Offerto Wijnaldum. Infortunio per Pellegrini

Il sindaco di Roma, Gualtieri, è tornato a parlare dello stadio: "C'è un orientamento importante a fare lo stadio e basta, e non la parte residenziale, commerciale e una serie di annessi e connessi. Chiaramente però sarà uno stadio moderno". Intanto prosegue anche il progetto dell'OPA. Dan Friedkin premia gli azionisti e fa uno sforzo per raggiungere il delisting. Il presidente ha incrementato il valore delle azioni portandole da 0,43 euro a 0,45. L’ultimo giorno utile per aderire sarà il 22 luglio. Se entro questa data l’Opa non avrà prodotto risultati verrà cancellato anche il “Loyalty Program“ che regala agli ex azionisti privilegi esclusivi.