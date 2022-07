Mercato Roma, Frattesi in stallo: martedì giornata chiave

Perché a dispetto di quanto detto coram populo, non è tutto fermo, anzi. Sempre ieri, infatti, ci doveva essere un incontro tra il portoghese e l’amministratore delegato degli emiliani, non sappiamo se ci sia stato, ma sicuramente mercoledì si sono visti Pinto e l’agente del centrocampista, Beppe Riso . Un summit veloce, per ribadire quello che già si sa: Davide vuole tornare a Roma, la Roma vuole Frattesi. In attesa di un ulteriore appuntamento tra le società, che è fissato per martedì.

Ecco, martedì 19 luglio ci potrebbe essere un’accelerata nella lunghissima trattativa. La distanza dei 5 milioni tra la domanda del Sassuolo di 32 milioni e l’offerta dei giallorossi di 17,5 milioni (compreso di sconto del 30% per la rivendita) più il cartellino di Cristan Volpato c’è ancora. Ma il calciatore, per bocca del suo procuratore, proverà a far capire ancora una volta le sue intenzioni, così che magari si possano abbassare le pretese e venirsi finalmente incontro. Trovare una quadra, d’altronde, aiuterebbe tutte le parti in causa: Frattesi giocherebbe con molto più entusiasmo, i neroverdi incasserebbero dei soldi e José Mourinho avrebbe a disposizione un giocatore in più in mezzo al campo. Anche perché proprio a centrocampo qualche altra cessione, da qui al primo settembre verrà fatta: Jordan Veretout in testa.