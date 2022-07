Mercato Roma, Dybala si avvicina

Il matrimonio tra la Roma e Paulo Dybala non è saltato, tutt'altro. A riportarlo è Radio Radio, che parla di un accordo ormai raggiunto tra il fantasista argentino e il club giallorosso.Le cifre dell'operazione non sono state rese note ma la Joya dopo essere stato scaricato dall'Inter tramite le parole di Marotta prima, di Inzaghi poi e per ultimo di Zanetti nella giornata di ieri, sembra ormai convinto di accettare l'offerta della Roma. La qualità, il carisma, il palmarès oltre che la voglia di rimettersi in gioco per zittire le critiche, sono un mix perfetto per Mourinho che è pronto a metterlo al centro del suo progetto tecnico.