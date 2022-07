Ingaggio e prezzo, adesso per Muriel la Roma spinge

Una cosa è certa. Il reparto avanzato della Roma, al momento, vive momenti di grande fibrillazione. Se fino a pochi giorni fa la cessione di Zaniolo sembrava una cosa scontata, il fatto che la Juventus per adesso non abbia ancora fatto l’offerta “giusta” – cinquanta milioni, e senza giocatori in parziale contropartita – lascia la posizione dell’attaccante in stand-by. Ma il general manager Pinto deve essere pronto a tutto. A corteggiare Dybala qualora l’argentino decidesse di ridursi l’ingaggio e sposare il progetto Mourinho (che stravede per lui e lo vorrebbe insieme a Zaniolo), a sondare appunto Pasalic e Ramos, giovane prospetto del Benfica. Ovvio, però, che Muriel avrebbe un peso niente affatto banale, sia pure come sostituto di qualche peso massimo. Nonostante abbia 31 anni, la duttilità tattica (punta unica o d’appoggio) e l’ingaggio abbordabile (circa 2 milioni) lo renderebbero assai utile, anche se i 15 milioni che chiede l’Atalanta dovrebbero essere limati. Certo, c’è un contratto in scadenza il prossimo anno, ma il colombiano a Bergamo sta bene e ha una clausola per il rinnovo che potrebbe far scattare a determinate condizioni, anche se il fascino di giocare con la Roma e in una coppa europea non vale poco.