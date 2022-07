Roma e Dybala: Mou ha fretta ma serve fare cassa

L'argentino aspetta l'Inter, ma l'offerta giusta avanzata da un altro club può far saltare il banco e convincere la Joya a cambiare idea in corsa

Il ritiro della Roma in Portogallo è appena cominciato ma Josè Mourinho vola già con la mente alla prima di campionato e, nonostante siano già 3 i nuovi arrivi sul mercato, la lista dei desideri dello Special One è ancora lunga: un centrale difensivo, due centrocampisti e tanta sostanza in attacco, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

L'osservato speciale del ritiro romanista rimane, neanche a dirlo, Nicolò Zaniolo, tra i corteggiamenti della Juve mai tramutatisi in passi concreti e i gol del classe '99, passando per la lunga chiacchierata andata in scena ieri a fine allenamento tra il numero 22 e Capitan Pellegrini.

Ma le necessità della Roma e i desideri di Mourinho corrono parallelamente al momento di Zaniolo. E non è un segreto che per accontentare il mister, il club di Trigoria stia tentando di arrivare a Paulo Dybala. L'argentino aspetta l'Inter, ma l'offerta giusta avanzata da un altro club può far saltare il banco e convincere la Joya a cambiare idea in corsa. Anche la Roma può riuscire a convincerlo, e questo a prescindere dall'addio o meno di Zaniolo.

Certo è che per i giallorossi la prima necessità rimane quella di far cassa, elemento indispensabile affinché si possa affondare per Frattesi, approfondire per Zaha e, appunto, convincere Dybala.