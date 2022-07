Stadio, Gualtieri: “La Roma non è interessata ad aree residenziali”

Roberto Gualtieri torna a parlare dello stadio della Roma, anche alla Festa dell'Unità del Municipio XI. Il sindaco della Capitale ha spiegato che la società giallorossa, nel progetto presentato per Pietralata, "C'è un orientamento importante a fare lo stadio e basta, e non la parte residenziale, commerciale e una serie di annessi e connessi. Chiaramente però sarà uno stadio moderno". E ha anche precisato: "D’intesa con il club, su loro proposta, abbiamo lavorato intensamente per verificare la possibilità di fare lo stadio a Pietralata nella area ex Sdo, un’altra delle grandi incompiute. È una zona dove andrà anche l’Istat, una facoltà della Sapienza, il Roma Technopole e c’è ancora parecchio spazio".