La Roma è a Trebisonda. Presentata la maglia away. Mou: “Vincere ogni partita”

Giallorossi arrivati in Turchia per il playoff di Conference League. Pedro vicino alla Lazio di Maurizio Sarri. Lo Special One elogia l'operato della società

Hanno parlato in conferenza stampa sia l'ex giallorosso Bruno Peres che l'allenatore del TrabzonsporAvci, alla vigilia del match. Il brasiliano ha espresso parole di stima per la sua ex squadra, così come il mister del club turco che si è detto felice di ospitare un club importante come la Roma. La squadra è concentrata all'impegno di domani, mentre la dirigenza si muove per piazzare gli esuberi. Potrebbe clamorosamente cambiare squadra ma non città Pedro, richiesto espressamente dal suo ex allenatore ai tempi del Chelsea, Maurizio Sarri, ora tecnico della Lazio. Il giocatore avrebbe già parlato con Mourinho e con la società che potrebbe chiedere un indennizzo ai biancocelesti per lasciare partite lo spagnolo.