Abraham: “Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo viaggio. Forza Roma” – FOTO

Il nuovo numero 9 dei giallorossi ha condiviso un post su Instagram, esternando tutta la sua gioia per la nuova avventura

Il nuovo numero 9 della Roma Tammy Abraham ha condiviso un post su Instagram esternando tutta la sua gioia per la sua nuova avventura con i giallorossi. Ecco il messaggio del centravanti inglese ai tifosi della Roma: "Ciao ASRoma I am here! Grazie per il mio benvenuto a Roma! Non vedo l’ora di vedervi ragazzi! E iniziare questo nuovo viaggio insieme! FORZA ROMA!!!!". L'attaccante non prenderà parte alla trasferta contro il Trabzonspor ma potrebbe esserci al ritorno di giovedì prossimo allo Stadio Olimpico.