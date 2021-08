Abraham inserito in lista UEFA della Roma per la Conference League

Il nuovo numero 9 dei giallorossi non cui sarà per la partita di domani. Possibile il suo impiego per giovedì prossimo

Redazione

Domani sarà il debutto ufficiale per la Roma di José Mourinho. A Trebisonda i giallorossi affronteranno il Trabzonspor nell'andata dei playoff di Conference League. La società ha inserito anche il neo acquisto Tammy Abraham nella lista Uefa. Il nuovo nuove 9 non sarà presente per la partita di domani contro la squadra dell'ex Bruno Peres ma è facile immaginare che sarà quantomeno convocato per il match di ritorno allo Stadio Olimpico, in programma giovedì' 26 alle ore 19.00.